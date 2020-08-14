"Водку выливаем в бидоны, и начинает гулять весь район": Поворознюк анонсировал празднование выхода Ингульца в УПЛ

"У нас все просто: до утра монтируем сцену, водку выливаем в бидоны, и с алюминиевыми кружками начинает гулять весь район. Встретим команду и будем гулять!

Балканы получили солидные деньги за ничью с Ингулцем, – журналист

Готовы ли мы к УПЛ, которая стартует уже через 9 дней? Мы еще вынесем мозг не одной команде в высшей лиге. Я ответственно об этом говорю!" – заверил Поворзнюк в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что сезон в УПЛ станет дебютным для Ингульца, который был основан в 2013 году.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела