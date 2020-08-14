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"Водку выливаем в бидоны, и начинает гулять весь район": Поворознюк анонсировал празднование выхода Ингульца в УПЛ

14:43 - Читати українською
"Водку выливаем в бидоны, и начинает гулять весь район": Поворознюк анонсировал празднование выхода Ингульца в УПЛ
Александр Поворознюк / Сайт Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк обещает грандиозную вечеринку по случаю выхода клуба в УПЛ.

"У нас все просто: до утра монтируем сцену, водку выливаем в бидоны, и с алюминиевыми кружками начинает гулять весь район. Встретим команду и будем гулять!

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Готовы ли мы к УПЛ, которая стартует уже через 9 дней? Мы еще вынесем мозг не одной команде в высшей лиге. Я ответственно об этом говорю!" – заверил Поворзнюк в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что сезон в УПЛ станет дебютным для Ингульца, который был основан в 2013 году.

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Теги
Первая лига Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
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