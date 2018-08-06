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Витсель: После ЧМ-2018 моей главной задачей был переезд из Китая в Европу

18:33 80 Читати українською
Витсель: После ЧМ-2018 моей главной задачей был переезд из Китая в Европу
Аксель Вітсель / Фото: соцсети

Бельгийский хавбек Аксель Витсель поделился впечатлениями от своего перехода в дортмундскую Боруссию.

"После ЧМ-2018 моей главной целью был переезд из Китая в Европу. Я невероятно счастлив и горжусь тем, что стал частью дортмундской Боруссии.

Боруссия Д подтвердила переход Витселя

После первого разговора с руководством клуба мне не пришлось думать дважды, ведь Боруссия для меня – один из лучших клубов на континенте. Честно говоря, я не могу дождаться того момента, когда выйду на поле и буду чувствовать за спиной поддержку огромного числа болельщиков", – цитирует Витселя официальный сайт "шмелей".

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Трансферы Германия Аксель Витсель Аксель Витсель Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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