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Борусія Д підтвердила перехід Вітселя

16:25 495 Читать на русском
Борусія Д підтвердила перехід Вітселя
Аксель Вітсель / фото: ФК Борусія Д

Півзахисник Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Вітсель стане гравцем дортмундської Борусії.

Борусія Д повідомила про перехід півзахисника збірної Бельгії Акселя Вітселя. Угода буде розрахована до літа 2022 року, інформує офіційний сайт дортмундського клубу.

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29-річний хавбек вже прибув у табір Борусії у Швейцарії. Офіційно про трансфер оголосять найближчими днями після завершення всіх формальностей. Німецький клуб виплатить клаусулу гравця, яка складає близько 20 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Вітсель буде отримувати близько 10 млн євро на рік.

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