Борусія Д підтвердила перехід Вітселя

Світ — 17:45 124
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Найдорожче літо в історії Хорватії – екс-зірки Динамо і Дніпра з партнерами б'ють трансферні рекорди
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"Мессі – найкращий в історії" та "я – не антимадрідіста". Топ-10 цитат Відаля на презентації в БарселоніІспанія — 17:25 511
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Супряга став гравцем Динамо, – ЗМІУкраїна — 17:01 1558
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Інтер пропонує Модрічу контракт з китайцями у 37: Реал знайшов 3-х кандидатів на заміну хорватуІспанія — 16:15 2775
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Керівництво Роми радилось з Шевченком щодо трансферу МарлосаІталія — 16:10 851
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