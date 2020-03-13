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Висенте Гомес вскоре может покинуть Олимпик – дончане проиграли 7 официальных матчей подряд

12:11 11 Читати українською
Висенте Гомес вскоре может покинуть Олимпик – дончане проиграли 7 официальных матчей подряд
Висенте Гомес / фото: ФК Олимпик

Главный тренер донецкого Олимпика Висенте Гомес в ближайшее время может остаться без работы.

Олимпик вскоре уволит Висенте Гомеса с поста главного тренера, сообщает Футбол news. Официального подтверждения пока нет.

Висенте Гомес откровенно рассказал о своих отношениях с руководством Олимпика

Дончане 7 последних официальных матчей проиграли, хотя на зимних тренировочных сборах не потерпели ни одного поражения. В последний раз Олимпик побеждал в УПЛ еще в ноябре прошлого года, на выезде обыграв Карпаты (2:1).

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в сентябре прошлого года. Под руководством испанского специалиста Олимпик поднялся с последнего места УПЛ на 9, однако серия поражений снова опустила дончан на предпоследнюю строчку.

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Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес
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