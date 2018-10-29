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Вингер Аугсбурга Каюби получил штраф более чем 20 тысяч евро за безбилетный проезд после посещения Октоберфеста

20 октября 09:35 67 Читати українською
Вингер Аугсбурга Каюби получил штраф более чем 20 тысяч евро за безбилетный проезд после посещения Октоберфеста
Каюби / фото: ФК Аугбсург

Атакующий хавбек Аугбсурга Каюби получил курьезный штраф за проезд в поезде без билета после посещения Октоберфеста. Бразилец вынужден уплатить больше 20 тысяч евро.

Суд оштрафовал вингера Аугбсурга Каюби на 22,5 тысячи евро за безбилетный проезд в транспорте, сообщает Augsburger Allgemeine.

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Инцидент произошел еще в 2017 году. Возвращаясь с Октоберфеста в Аугсбург, Каюби был пойман в поезде без билета. Сначала сумма штрафа составила 30 тысяч евро, однако теперь суд несколько уменьшил наказание для 30-летнего бразильца. Интересно, что стоимость проезда в то время составляла всего 25 евро.

В сезоне 2018/19 в активе Каюби 1 гол в Бундеслиге. Аугсбург занимает 10 место в чемпионате.

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футбольные курьёзы Германия Аугсбург Аугсбург Каюби Каюби
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