toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Вінгер Аугсбурга Каюбі отримав штраф на понад 20 тисяч євро за безквитковий проїзд після відвідування Октоберфесту

20 жовтня 09:35 434 Читать на русском
Вінгер Аугсбурга Каюбі отримав штраф на понад 20 тисяч євро за безквитковий проїзд після відвідування Октоберфесту
Каюбі / фото: ФК Аугбсург

Атакувальний хавбек Аугбсурга Каюбі отримав курйозний штраф за проїзд у поїзді без квитка після відвідування Октоберфесту. Бразилець змушений сплатити більше 20 тисяч євро.

Суд оштрафував вінгера Аугбсурга Каюбі на 22,5 тисячі євро за безквитковий проїзд у транспорті, повідомляє Augsburger Allgemeine.

Айнтрахт знищив Фортуну, Лука Йовіч оформив пента-трик

Інцидент трапився ще у 2017 році. Повертаючись з Октоберфесту до Аугсбурга, Каюбі був спійманий у поїзді без квитка. Спочатку сума штрафу склала 30 тисяч євро, проте тепер суд дещо зменшив покарання для 30-річного бразильця. Цікаво, що вартість проїзду на той час складала лише 25 євро.

В сезоні 2018/19 в активі Каюбі 1 гол в Бундеслізі. Аугсбург посідає 10 місце в чемпіонаті.

Він перевершив Каріуса: голкіпер Македонії привіз у свої ворота три курйозні голи – фейл дня

Теги
футбольні курйози Німеччина Аугсбург Аугсбург Каюбі Каюбі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:171026 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
21
год
:
40
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук