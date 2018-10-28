Вінгер Аугсбурга Каюбі отримав штраф на понад 20 тисяч євро за безквитковий проїзд після відвідування Октоберфесту

Атакувальний хавбек Аугбсурга Каюбі отримав курйозний штраф за проїзд у поїзді без квитка після відвідування Октоберфесту. Бразилець змушений сплатити більше 20 тисяч євро.

Суд оштрафував вінгера Аугбсурга Каюбі на 22,5 тисячі євро за безквитковий проїзд у транспорті, повідомляє Augsburger Allgemeine.

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Інцидент трапився ще у 2017 році. Повертаючись з Октоберфесту до Аугсбурга, Каюбі був спійманий у поїзді без квитка. Спочатку сума штрафу склала 30 тисяч євро, проте тепер суд дещо зменшив покарання для 30-річного бразильця. Цікаво, що вартість проїзду на той час складала лише 25 євро.

В сезоні 2018/19 в активі Каюбі 1 гол в Бундеслізі. Аугсбург посідає 10 місце в чемпіонаті.

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