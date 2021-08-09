Нападающий Жерар Морено согласился остаться в Вильярреале чуть ли не до конца карьеры.

"Желтая субмарина" на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с форвардом до 2027 года. В апреле Морено исполнилось 29, то есть он вполне может задержаться на Эль Мадригале до 35 лет.

Челси – Вильярреал: испанцы потеряли ключевого игрока перед Суперкубком УЕФА

Летом 2018-го Вильярреал заплатил за звезду Эспаньола 20 млн евро. Морено полностью оправдал инвестицию, а прошлый сезон вообще стал прорывным – 30 голов в 46 матчах. Нападающий с большим отрывом стал лучшим бомбардиром команды, которая выиграла Лигу Европы.

Добавим, что в среду (11 августа) Вильярреал попытается добыть еще один трофей – испанцы будут противостоять Челси в Суперкубке УЕФА.

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