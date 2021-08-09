Нападник Жерар Морено погодився залишитися у Вільяреалі ледь не до кінця кар'єри.

"Жовта субмарина" на офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з форвардом аж до 2027 року. У квітні Морено виповнилось 29, тобто він цілком може затриматися на Ель Мадригалі до 35 років.

Челсі – Вільяреал: іспанці втратили ключового гравця перед Суперкубком УЄФА

Влітку 2018-го Вільяреал заплатив за зірку Еспаньйола 20 млн євро. Морено повністю виправдав інвестицію, а минулий сезон взагалі став проривним – 30 голів у 46 матчах. Нападник з великим відривом став найкращим бомбардиром команди, яка виграла Лігу Європи.

Додамо, що у середу (11 серпня) Вільяреал спробує здобути ще один трофей – іспанці протистоятимуть Челсі в Суперкубку УЄФА.

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