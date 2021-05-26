Вильярреал

"МЮ – это лучший клуб мира. В этом и красота Манчестер Юнайтед, но это также связано с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались в клубе, если бы не были топ-игроками.

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У Юнайтед пять трофеев в европейских турнирах. Также мы дважды проиграли Барселоне в финале Лиги чемпионов. Финал ЛЕ – очень большой матч для нас. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последних несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. Когда игроки приходят в Манчестер Юнайтед, то делают это, чтобы побеждать.

Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся создавать давление на футболистов, ведь если ты играешь за Манчестер Юнайтед, то важен абсолютно каждый матч", – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

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