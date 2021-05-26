Болельщики Манчестер Юнайтед пострадали в польском Гданьске перед финалом Лиги Европы против Вильярреала.

Фанаты Манчестер Юнайтед находились в одном из ресторанов Гданьска, когда на них напали местные болельщики, сообщает meczyki.pl

Вильярреал – Манчестер Юнайтед: Сульшер видит в финале Лиги Европы "шанс на большое будущее"

На видео можно увидеть, что хулиганы разбили стекло и посуду, разгромив террасу заведения, и заставили англичан бежать. "Они просто внезапно напали на нас с кулаками", – отметил один из фанатов, на которого совершили нападение. На записи можно услышать возгласы "Лехия Гданьск".

Отметим, что финал между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед состоится уже сегодня, 26 мая, начало в 22:00.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед: анонс финала Лиги Европы