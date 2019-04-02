Вильярреал – Барселона: прямая трансляция матча Примеры

В матче 30-го тура чемпионата Испании Вильярреал на своем стадионе принимает Барселону. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 30-го тура Ла Лиги Вильярреал – Барселона начнется в 22:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Рекордсмен Зинченко планирует огорчить Ливерпуль, Коноплянка на грани полуфинала – топ-5 матчей мидуика