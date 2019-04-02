toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Вильярреал – Барселона: прямая трансляция матча Примеры

21:30 27 Читати українською
Вильярреал – Барселона: прямая трансляция матча Примеры
Вильярреал – Барселона: прямая трансляция матча Примеры

В матче 30-го тура чемпионата Испании Вильярреал на своем стадионе принимает Барселону. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

 

Матч 30-го тура Ла Лиги Вильярреал – Барселона начнется в 22:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Рекордсмен Зинченко планирует огорчить Ливерпуль, Коноплянка на грани полуфинала – топ-5 матчей мидуика

Теги
Испания Видеоновости Барселона Барселона Вильярреал Вильярреал Вильярреал - Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Вильярреал
22:30
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук