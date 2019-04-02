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Вільяреал – Барселона: пряма трансляція матчу Прімери

21:30 104 Читать на русском
Вільяреал – Барселона: пряма трансляція матчу Прімери
Вільяреал – Барселона: пряма трансляція матчу Прімери

У матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії Вільяреал на власному стадіоні приймає Барселону. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 

Матч 30-го туру Ла Ліги Вільяреал – Барселона розпочнеться о 22:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Теги
Відеоновини Барселона Барселона Вільяреал Вільяреал Іспанія Вільяреал - Барселона
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