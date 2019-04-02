Вільяреал – Барселона: пряма трансляція матчу Прімери

Україна — 19:55 1818
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Поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі
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13 гравців Реала ризикують покинути команду – як виглядає ситуація кожного з "чорного списку"Іспанія — 15:30 8788
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Рекордсмен Зінченко планує засмутити Ліверпуль, Коноплянка на межі півфіналу – топ-5 матчів мідвікуСвіт — 15:00 4149
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"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянстваІнтерв’ю — 12:00 9834
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Cимволічна збірна першої частини сезону УПЛ за версією InstatУкраїна — 10:33 994