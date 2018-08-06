Відаль про свій перехід у Барселону: Моя мрія здійснилась

Новачок каталонської Барселони Артуро Відаль прокоментував свій перехід у іспанську команду.

"Я дуже щасливий. Вже з нетерпінням чекаю моменту, коли приступлю до тренувань разом з новими партнерами по команді і одягну цю футболку з великою історією.

Це як сон. Моя мрія здійснилась. Сподіваюся виграти багато трофеїв. Буду залишати життя на полі", – передає слова Відаля Тribuna.com з посиланням на офіційний твіттер Барселони.

Нагадаємо, нещодавно Барселона офіційно підтвердила домовленість про трансфер Артуро Відаля.