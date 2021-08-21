Спартак рассматривает 32-летнего хорватского защитника на замену Семуэлю Жиго, который вскоре может уйти из клуба. Об этом сообщает Sqenf Foot.

Инсинье отказался ехать на заработки в Россию – Наполи был готов продать чемпиона Европы

Агент Виды Угур Авадан уже прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту. "Мне не поступали предложения от Спартака. Готов ли он ехать в Россию? Вида любит Бешикташ и ему очень нравится в Турции", – цитирует менеджера Sport24.

Напомним, Домагой выступал за Динамо в течение 2013-2018 годов и именно из Киева в статусе свободного агента перебрался в Бешикташ. За "орлов" защитник уже успел провести 134 матча.

"Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо