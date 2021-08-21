Спартак розглядає 32-річного хорватського оборонця на заміну Семюелю Жіго, який незабаром може піти з клубу. Про це повідомляє Sqenf Foot.

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Агент Віди Угур Авадан вже прокоментував інформацію про інтерес до свого клієнта. "Мені не надходили пропозиції від Спартака. Чи готовий він їхати в Росію? Віда любить Бешикташ і йому дуже подобається в Туреччині", – цитує менеджера Sport24.

Нагадаємо, Домагой виступав за Динамо протягом 2013-2018 років і саме з Києва у статусі вільного агента перебрався в Бешикташ. За "орлів" захисник вже встиг провести 134 матчі.

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