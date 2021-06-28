"Везунчики, правда?" – Роналду завистливо поздравил Куртуа с победой
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поговорил с голкипером Белигии Тибо Куртуа после вылета на стадии 1/8 финала Евро-2020.
После финального свистка огорчённый Роналду подошел к Куртуа, чтобы поздравить с победой. Игроки перекинулись несколькими словами, которые попали в трансляцию.
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"Везунчики, правда? Мяч просто не хотел лететь в ворота. Удачи", – сказал 36-летний португальский форвард бельгийскому голкиперу.
Напомним, что сборная Португалии уступила Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:1. В четвертьфинале "красные дьяволы" встретятся со сборной Италии.
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️ "[The ball] didn't want to go in today."— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021
Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j