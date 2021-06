После финального свистка огорчённый Роналду подошел к Куртуа, чтобы поздравить с победой. Игроки перекинулись несколькими словами, которые попали в трансляцию.

"Везунчики, правда? Мяч просто не хотел лететь в ворота. Удачи", – сказал 36-летний португальский форвард бельгийскому голкиперу.

Напомним, что сборная Португалии уступила Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:1. В четвертьфинале "красные дьяволы" встретятся со сборной Италии.

"[The ball] didn't want to go in today."



