Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был в не лучшем настроении после вылета на стадии 1/8 финала Евро-2020.

Сразу после финального свистка Роналду в отчаянии сел на газон и швырнул повязку, однако это далеко не единственное проявление пренебрежения к статусу капитана национальной команды.

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Криштиану шел в направлении подтрибунного помещения, когда снова бросил повязку на землю. На этом Роналду не остановился, ударив по ней ногой, после чего капитанскую повязку подобрал один из сотрудников сборной Португалии. Отметим, такие действия в исполнении форварда случаются уже не впервые.

Напомним, Португалия минимально уступила Бельгии (0:1) и упустила шанс защитить статус чемпиона Европы уже на стадии 1/8 финала.

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