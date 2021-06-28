"Щасливчики, правда?" – Роналду заздрісно привітав Куртуа з перемогою
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поговорив з голкіпером Белігії Тібо Куртуа після вильоту на стадії 1/8 фіналу Євро-2020.
Після фінального свистка засмучений Роналду підійшов до Куртуа, щоб привітати з перемогою. Гравці перекинулись кількома словами, які потрапили у трансляцію.
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"Щасливчики, правда? М'яч просто не хотів летіти у ворота. Нехай щастить", – сказав 36-річний португальський форвард бельгійському голкіперу.
Нагадаємо, що збірна Португалії поступилася Бельгії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з рахунком 0:1. У чвертьфіналі "червоні дияволи" зустрінуться зі збірною Італії.
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️ "[The ball] didn't want to go in today."— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021
Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j