Після фінального свистка засмучений Роналду підійшов до Куртуа, щоб привітати з перемогою. Гравці перекинулись кількома словами, які потрапили у трансляцію.

Роналду зневажив капітанську пов'язку збірної Португалії – скандальне відео

"Щасливчики, правда? М'яч просто не хотів летіти у ворота. Нехай щастить", – сказав 36-річний португальський форвард бельгійському голкіперу.

Нагадаємо, що збірна Португалії поступилася Бельгії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з рахунком 0:1. У чвертьфіналі "червоні дияволи" зустрінуться зі збірною Італії.

Бельгія – Португалія: Азар-молодший ефектно завершив Євро для Роналду, "селесао" подолали сірість і зламали де Брюйне

️ "[The ball] didn't want to go in today."



Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j