Петр Зелиньски может получить одно из рекордных финансовых предложений Вест Хэма, однако клуб пока что колеблется.

Полузащитник Наполи и сборной Польши – Пётр Зелиньски – может переехать в Лондон, став футболистом Вест Хэма. Об этом сообщают итальянские инсайдеры и польские СМИ.

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В частности, Il Mattino и Sportowe Fakty пишут, что между менеджерами Вест Хэма и представителями Зелиньски состоялся долгий телефонный разговор. Англичане просили убедить игрока принять предложение "молотобойцев". Пётр является одной из главных трансферных целей лондонского клуба.

По информации эксперта по трансферному рынку Альфредо Педуллы, Вест Хэм уже сделал официальный запрос Наполи, однако сумма в 25 миллионов евро с бонусами итальянцев не устроила. Партенопейцы хотят получить 35 миллионов. Они могут позволить себе ждать, ведь за игроком также следит Лацио.

Тем не менее, Il Mattino считает, что трансфер в Вест Хэм возможен. Проблема – отсутствие желания поляка выступать в клубе, который не играет в ЛЧ – впрочем, он готов переступить через себя ради больших денег.

Сейчас речь идет о 4-летнем контракте с зарплатой в 5,5 миллиона фунтов стерлингов в год – это почти столько же, сколько получал Андрей Ярмоленко (5,98 млн). Если такое соглашение подпишут, Зелиньски станет третьим наиболее высокооплачиваемым игроком "молотобойцев" после Зума и Ареоля. Il Mattino подчеркивает, что об окончательной договоренности не может быть и речи. Англичане анализируют, могут ли они позволить себе завершить громкую сделку.

В предыдущем сезоне Пётр провел 46 матчей за Наполи во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 5 ассистов. Партенопейцы завершили сезон на 3-й позиции в таблице Серии А, получив право сыграть на групповом этапе ЛЧ, в то время как Вест Хэм будет играть в Лиге конференций.

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