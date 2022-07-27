Форвард сборной Италии Джанлука Скамакка стал новичком клуба, сообщает официальный сайт "молотков". Нападающему сразу дали статусный номер 7, который в прошлом сезоне носил Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко получил звездный номер в Аль-Айне

Клубы решили не раскрывать подробности трансфера и личного контракта. Ранее инсайдер Фабрицио Романо заверил, что сумма перехода составит 36 млн евро и еще 6 млн бонусами. Кроме этого "нероверди" получат 10% от последующей продажи Скамакки. 23-летний нападающий уже стал самым дорогим трансфером на выход в истории "нероверди", ощутимо побив рекорд Стефано Сенси (25 млн евро отдал Интер).

В прошлом сезоне Скамакка сыграл 38 матчей за Сассуоло, отличившись 16 голами и 1 ассистом. Также в активе 195-сантиметрового нападающего есть 7 матчей за сборную Италии, но пока без голов.

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