Вест Хэм официально купил форварда сборной Италии – новичок принес рекордные деньги Сассуоло и подхватил номер Ярмоленко
Вест Хэм серьезно потратился ради усиления своего центра нападения.
Форвард сборной Италии Джанлука Скамакка стал новичком клуба, сообщает официальный сайт "молотков". Нападающему сразу дали статусный номер 7, который в прошлом сезоне носил Андрей Ярмоленко.
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Клубы решили не раскрывать подробности трансфера и личного контракта. Ранее инсайдер Фабрицио Романо заверил, что сумма перехода составит 36 млн евро и еще 6 млн бонусами. Кроме этого "нероверди" получат 10% от последующей продажи Скамакки. 23-летний нападающий уже стал самым дорогим трансфером на выход в истории "нероверди", ощутимо побив рекорд Стефано Сенси (25 млн евро отдал Интер).
В прошлом сезоне Скамакка сыграл 38 матчей за Сассуоло, отличившись 16 голами и 1 ассистом. Также в активе 195-сантиметрового нападающего есть 7 матчей за сборную Италии, но пока без голов.
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