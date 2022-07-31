Пйотр Зєліньскі може отриати одну з рекордних фінансових пропозицій Вест Хема, однак клуб поки що вагається.

Півзахисник Наполі та збірної Польщі – Пйотр Зєліньскі – може переїхати в Лондон, ставши футболістом Вест Хема. про це повідомляють італійські інсайдери та польські ЗМІ.

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Зокрема, Il Mattino та Sportowe Fakty пишуть, що між менеджерами Вест Хема та представниками Зєліньскі відбулася довга телефонна розмова. Англійці просили переконати гравця прийняти пропозицію "молотобійців". Пйотр є однією з головних трансферних цілей лондонського клубу.

За інформацією експерта з трансферного ринку Альфредо Педулли, Вест Хем вже зробив офіційний запит Наполі, однак сума в 25 мільйонів євро з бонусами італійців не влаштувала. Партенопейці бажають отримати 35 мільйонів. Вони можуть дозволити собі чекати, адже за гравцем також стежить Лаціо.

Тим не менш, Il Mattino вважає, що трансфер у Вест Хем можливий. Проблемою є відсутність бажання поляка виступати в клубі, який не грає у ЛЧ – втім, він готовий переступити через себе заради великих грошей.

Зараз мова йде про 4-річний контракт із зарплатнею в 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік – це майже стільки ж, скільки отримував Андрій Ярмоленко (5,98 млн). Якщо таку угоду підпишуть, Зєліньські стане третім найбільш високооплачуваним гравцем "молотобійців" після Зума та Ареоля. Il Mattino підкреслює, що про остаточну домовленість не може бути й мови. Англійці аналізують, чи можуть вони дозволити собі завершити гучну угоду.

У попередньому сезоні Пйотр провів 46 матчів за Наполі у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 5 асистів. Партенопейці завершили сезон на 3-й позиції у таблиці Серії А, отримавши право зіграти на груповому етапі ЛЧ, в той час як Вест Хем гратиме в Лізі конференцій.

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