В поисках усиления линии защиты "молотобойцы" обратили свое внимание на защитника манкунианцев. Как информирует BBC, заинтересованный в трансфере Харри Магуайра.

Манчестер Юнайтед подталкивает игрока к уходу – Тэн Хаг забрал у него капитанскую повязку

30-летний защитник лишился места в основе Манчестере Юнайтед, однако он верит, что сможет завоевать доверие главного тренера Эрика Тен Хага, поэтому не спешит покидать клуб. Руководство манкунианцев готово расстаться с Магуайром в случае заманчивого предложения.

Центральный защитник перешел в Манчестер Юнайтед из Лестер Сити за 80 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году. В общей сложности Харри Магуайр отыграл за манкунианцев в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что Вест Хэм оформил трансфер Деклана Райса за рекордные 122 миллиона евро.

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