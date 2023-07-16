В пошуках підсилення лінії захисту "молотобійці" звернули свою увагу на оборонця манкуніанців. Як інформує BBC, зацікавлений у трансфері Харрі Магуайра.

Манчестер Юнайтед підштовхує гравця до відходу – Тен Хаг забрав у нього капітанську пов'язку

30-річний захисник втратив місце в основі Манчестере Юнайтед, однак він вірить, що зможе завоювати довіру головного тренера Еріка Тен Хага, тому не поспішає покидати клуб. Керівництво манкуніанців готове розпрощатися з Магуайром у разі привабливої пропозиції.

Центральний захисник перейшов у Манчестер Юнайтед з Лестер Сіті за 80 мільйонів фунтів стерлінгів у 2019 році. Загалом Харрі Магуайр відіграв за манкуніанців у 175 матчах, в яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Вест Хем оформив трансфер Деклана Райса за рекордні 122 мільони євро.

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