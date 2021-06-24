Вест Хэм планирует усилить позиции центральных защитника, хавбека, а также форварда, поэтому для этого выставит 4-х игроков на трансфер, сообщает The Athletic.

Ярмоленко признался, что хочет пойти по пути Шевченко

Подзаработать лондонцы планируют на продаже Фелипе Андерсона, Уинстон Рида, Шанде Силвы и лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко. Контракт 31-летнего украинца с "молотобойцами" завершается летом 2022-го.

В прошлом сезоне Андрей сыграл в 21 матче, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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