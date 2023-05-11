Вест Хем – АЗ

Вест Хем довгий час боровся за виживання в АПЛ – і зрештою досягнув свого. Та і загалом протягом останніх двох місяців "молотобійці" додали в якості свого футболу та в результатах. На вихідних вони впевнено переграли Манчестер Юнайтед, перед цим була гідна поразка від Ліверпуля на Енфілді та перестрілка з Крістал Пелас (3:4) а з Арсеналом вдалося створити камбек з 0:2.

У єврокубках же підопічні Девіда Мойєса домінують. Групу в Лізі конференцій англійці виграли, набравши 18 очок (в суперниках були Стяуа, Сількеборг і Андерлехт), а потім вони пройшли АЕК і Гент. У 12-ти матчах Вест Хем здобув 11 перемог і розписав одну нічию, пропустивши всього шість голів при 24-х забитих. Очевидно, що "хаммерс" йдуть на тріумф у турнірі.

АЗ тримається всього у двох очках від третьої позиції в Ередивізі. Там засів Аякс, з яким в останньому турі алкмаарці розписали нульову нічию. Це багато говорить про силу команди, але навесні чергуються провальні серії з успішними. Зараз настала черга успішної – три поспіль перемоги й нічия в Амстердамі сталися за відсутності пропущених голів.

АЗ виграв групу Ліги конференцій, в якій виступав СК Дніпро-1, а потім пройшов Лаціо й Андерлехт. Як не дивно, з римлянами було простіше (виграли обидва матчі, по 2:1) – бельгійців же переграли лишень у серії пенальті, закамбечивши після поразки 0:2 на виїзді. Сьогодні буде важче, адже Вест Хем залишається єдиною непереможною командою в турнірі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цоуфал, Зума, Скамакка – Одгор, Карлссон, Д. Де Віт

Дискваліфіковані: Керкез (АЗ)

Орієнтовні склади на матч Вест Хем – АЗ

Вест Хем: Фабіанскі – Джонсон, Огбонна, Агерд, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Пакета, Бенрахма – Антоніо

АЗ: Райан – Сугавара, Букема, Хацідіакос, М. Де Віт – Рейндерс, Майнанс, Класі – Лахдо, Павлідіс, Ван Бредероде

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

АЗ має катастрофічну історію протистоянь з англійськими клубами. Свій єдиний фінал єврокубків алкмаарці програли Іпсвічу, а загалом на Альбіоні вони зазнали шість поразок – у шести матчах. Сьогодні з великою ймовірністю буде сьома, адже Вест Хем набрав форму й має суттєву перевагу в кадровому потенціалі.

Великого рахунку не чекаємо, адже АЗ непогано обороняється. Втім, втрати в атакувальній лінії (вінгер Керкез, нападник Карлссон) викликають серйозні сумніви щодо здатності алкмаарців забити у Лондоні.

Фіорентина – Базель

Фіорентина – парадоксальна для цього сезону команда. У чемпіонаті підопічні Вінценцо Італьяно йдуть аж на восьмій позиції, не маючи реальних шансів на прорив у зону єврокубків. За останні сім матчів на внутрішній арені "фіалки" виграли всього один матч, однак при цьому вони вийшли у фінал Кубка, відібрали очки в Аталанти й розгромили Сампдорію з рахунком 5:0. Це – найбільша звитяга за півтора року.

У Лізі конференцій же флорентійський колектив є машиною голів. Фіорентина є найбільш результативною командою у турнірі, забивши аж 32 голи – і більшу частину з них італійці відвантажили у плей-офф. В суперниках були Брага, Сівасспор і Лех. Та і загалом, за 10 матчів у всіх турнірах підопічні Вінценцо Італьяно забили 21 гол, що огого – але пропускають "фіалки" не набагато менше.

Сьогоднішнім суперником стане Базель. Швейцарський клуб є найменш переконливим півфіналістом Ліги конференцій. У чемпіонаті "синьо-гранатові" йдуть аж на п'ятій позиції, відставши від зони єврокубків вже на чотири очки, а у всіх турнірах команда здобула лишень дві перемоги в останніх дев'яти поєдинках. Словом, це – аутсайдер Ліги конференцій.

Втім, недооцінювати підопічних Хайко Фогеля не варто. Вони пройшли Трабзонспор після поразки в першому матчі 1/16 фіналу, потім здолали по пенальті Слован, а у компенсований час вдалося переграти Ніццу. При цьому лишень в одному із шести зустрічей швейцарці забили менш як два голи. Особливу увагу слід приділити Амдуні та Зекірі, у яких по п'ять м'ячів у цьогорічному розіграші Ліги конференцій.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сірігу – Пелмар, Калафйорі (обидва під питанням), Комас

Дискваліфіковані: Міленковіч (Фіорентина)

Орієнтовні склади на матч Фіорентина – Базель

Фіорентина: Терраччано – Додо, Кварта, Ігор, Бірагі – Барак, Амрабат, Мандрагора – Гонсалес, Кабрал, Іконе

Базель: Хітц – Ланг, Нуху, Пельмар – Ндойє, Діуф, Джака, Бургер, Міллар – Амдуні, Зекірі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Базель виграв три останніх виїзних поєдинки, та і загалом команда дуже непоступлива. Однак, Фіорентина виглядає значно перспективніше. "Фіалки" вдома повинні перемогти, але вони точно не залишать свої ворота сухими.

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