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Верона переиграла Брешию, Удинезе вырвал победу над Дженоа: 11-й тур Серии А, матчи воскресенья

18:03 12 Читати українською
Верона переиграла Брешию, Удинезе вырвал победу над Дженоа: 11-й тур Серии А, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 11-го тура Серии А. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/2020, 11-й тур

Верона – Брешия – 2:1

Голы: Сальседо, 50, Пессина, 81 – Балотелли, 85

Дженоа – Удинезе – 1:3

Голы: Пандев, 22 – Де Пауль, 32, Сема, 87, Лазанья, 90+5

Фиорентина – Парма – начало матча в 19:00

Милан – Лацио – начало матча в 21:45

Верона дома встречалась с Брешией. В первом тайме Верона могла выходить вперед – на 31-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но после консультаций с VAR изменил свое решение. Кроме этого эпизода игра была примерно равной. В старте второго тайма Верона повела в счете – Сальседо попал головой в девятку после подачи с углового. Ближе к концу матча Пессина удвоил преимущество хозяев после паса Дзакканьи. Брешия ответила голом Балотелли, но на большее у гостей не хватило времени – 2:1.

Удинезе приехал в гости к Дженоа. Хозяева повели в счете на 22-й минуте – Пандев разыграл классную стеночку с Куами и ударом в угол легко переиграл голкипера. Еще в первом тайме Удинезе сравнял – точным выстрелом издалека отметился Де Пауль. После перерыва обе команды могли отличиться, но следующий гол болельщикам пришлось ждать до конца матча – на 87-й минуте Сема вывел "маленьких зебр" вперед, а Лазанья на 90 + 5-й закрыл все вопросы относительно победителя – 1:3.

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