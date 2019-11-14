Вернидуб міг очолити Ворсклу, – журналіст

Колишній керманич луганської Зорі Юрій Вернидуб відмовився стати головним тренером полтавської Ворскли. "Біло-зелені" попрощалися з Віталієм Косовським через незадовільні результати.

Новопризначений тренер солігорського Шахтаря відмовив полтавцям. Про це журналіст Роман Бебех написав у своєму твіттері.

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"А Ви знали, що Ворскла дуже кликала до себе Юрія Вернидуба? Але він обрав білоруський варіант", – відзначив екс-працівник групи 1+1 медіа.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб у 2011-2019 рр. працював із луганською Зорею. Нещодавно він очолив одного з лідерів білоруського чемпіонату – солігорський Шахтар.

Натомість Ворскла провалила старт української Прем'єр-ліги й попрощалася з Косовським. Наразі полтавці посідають останню сходинку в лізі й набрали лише 8 очок за 14 турів.

А Ви знали, що Ворскла дуже кликала до себе Юрія Вернидуба? Але він обрав білоруський варіант. — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 14, 2019

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