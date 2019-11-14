Косовский уволен с должности наставника Ворсклы

Руководство полтавской Ворсклы уволило Виталия Косовского с должности главного тренера. Он работал с командой с января.

В четверг специалист потерял должность рулевого полтавчан, сообщает официальный сайт клуба.

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О решении боссов Ворсклы стало известно после завершения вечерней тренировки "бело-зеленых". Несмотря на отставку, Косовский и его помощники останутся работать в структуре клуба. О новом тренерском штабе объявят в ближайшее время.

Виталий Косовский работал с полтавчанами с зимы 2019 года. Под его руководством Ворскла заняла 7-е место в сезоне 2018/19. Однако, нынешний сезон команда начала неудачно – после 14-ти туров полтавчане набрали лишь 8 очков и замыкают турнирную таблицу УПЛ.

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