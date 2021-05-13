Шериф накануне уничтожил Милсами (6:0) в 32-м туре чемпионата Молдовы. Подопечные Юрия Вернидуба набрали 89 зачетных баллов и стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы.

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За четыре тура до конца первенства тираспольский клуб официально завоевал золотые медали. Для Шерифа это 19-е чемпионство в истории и 38 трофей в целом. Более того, в текущем розыгрыше команда уже забила 104 мяча, что является новым достижением в истории клуба. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является Зимбру, который отличился 112-ю голами в сезоне 1996/1997.

К слову, последний тур чемпионата Молдовы запланирован на 26 мая. За 4 дня после этого Юрий Вернидуб будет иметь возможность завоевать Кубок. В финале его подопечные сойдутся со Сфынтул Георге.

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Видеообзор матча, который сделал подопечных Вернидуба чемпионами: