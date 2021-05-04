"Я получил драйв в этом матче. В таких играх рождается команда. Настоящая команда, которая чего-то хочет. И это моя команда.

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Я увидел глаза своих футболистов, когда мы пропустили и получил удовольствие. Глаза были не опустошенные, а действительно горели. Они знали, что так не может быть и они это доказали. Я их поздравил в раздевалке", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шерифа.

Напомним, в полуфинале Кубка Молдовы Шериф пропустил первым на 55-й минуте, однако через восемь минут отыгрался, а в последнюю десятиминутку забил еще дважды. В финале турнира подопечные Вернидуба сыграют против команды Святой Георгий. Встреча состоится 30 мая в Кишиневе.

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