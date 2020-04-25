Вьери: В Мадриде мы каждый вечер гуляли и выпивали, а я был лучшим бомбардиром

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Голкипер Динамо зимой потерял шанс перейти в большой клуб – эксклюзивные подробностиУкраина — 14:55 742
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Золоті 60-ті і сива давнина: крах Реала, проклятий голкіпер, дві легенди київського Динамо і ще 26 фото "старої школи"Овертайм — 12:30 313
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Аякс официально оставили без чемпионства – Эредивизи приняла окончательное решение об завершении сезонаНидерланды — 24 апр 410
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