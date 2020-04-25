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Вьери: В Мадриде мы каждый вечер гуляли и выпивали, а я был лучшим бомбардиром

22:29 41 Читати українською
Вьери: В Мадриде мы каждый вечер гуляли и выпивали, а я был лучшим бомбардиром
Кристиан Вьери / Фото из открытых источников

Легендарный итальянский форвард Кристиан Вьери вспомнил свою карьеру в мадридском Атлетико.

"В Ювентусе я был примерным профессионалом. В Мадриде мы ходили гулять каждую ночь.

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Все шли гулять, я не мог оставаться дома один. Но я всегда вел себя профессионально, при этом стал еще и лучшим бомбардиром лиги. Возможно, конечно, ужинали мы немного поздно, а после этого еще выпивали и гуляли", – цитирует Кристиана TyC Sports.

Напомним, Вьери защищал цвета Атлетико в сезоне 1997/98.

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Теги
Атлетико Атлетико Испания Кристиан Виери
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