Верес вернул трех игроков, которых выгнали из команды за избиение таксиста

Руководство Вереса приняло решение возобновить трудовые отношения с игроками, которых накануне выгнали из клуба за нарушение дисциплины.

Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин вернулись в расположение Вереса и продолжат защищать цвета клуба, сообщает sportarena.

По информации издания, на базе клуба собралась вся команда и просила руководство и болельщиков вернуть игроков. Сами виновники тоже просили прощения за свой поступок.

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Окончательное решение принял главный тренер Вереса Олег Шандрук, который вернул игроков в команду.

Напомним, Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин были обвинены в избиении таксиста, полиция заявила, что футболисты находились в нетрезвом состоянии.

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