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Верес вернул трех игроков, которых выгнали из команды за избиение таксиста

09:27 77 Читати українською
Верес вернул трех игроков, которых выгнали из команды за избиение таксиста
Главный тренер Вереса Олег Шандрук (слева) / Фото ФК Верес

Руководство Вереса приняло решение возобновить трудовые отношения с игроками, которых накануне выгнали из клуба за нарушение дисциплины.

Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин вернулись в расположение Вереса и продолжат защищать цвета клуба, сообщает sportarena.

По информации издания, на базе клуба собралась вся команда и просила руководство и болельщиков вернуть игроков. Сами виновники тоже просили прощения за свой поступок.

Трех игроков Вереса подозревают в избиении таксиста

Окончательное решение принял главный тренер Вереса Олег Шандрук, который вернул игроков в команду.

Напомним, Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин были обвинены в избиении таксиста, полиция заявила, что футболисты находились в нетрезвом состоянии.

Верес разорвал контракт с тремя футболистами, которые подозреваются в избиении таксиста

Теги
Антон Котляр Антон Котляр Верес Верес Дмитрий Заикин Дмитрий Заикин Виктор Барабаш Виктор Барабаш Олег Шандрук Олег Шандрук Вторая лига
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