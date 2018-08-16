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Верес повернув трьох гравців, яких вигнали з команди через побиття таксиста

09:27 297 Читать на русском
Верес повернув трьох гравців, яких вигнали з команди через побиття таксиста
Головний тренер Вереса Олег Шандрук (ліворуч) / Фото ФК Верес

Керівництво Вереса прийняло рішення відновити трудові відносини з гравцями, яких напередодні вигнали з клубу через порушення дисципліни.

Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкин повернулись в розташування Вереса та продовжать захищати кольори клубу, повідомляє sportarena.

За інформацією видання, на базі клубу зібралась уся команда і просила у керівництва та вболівальників повернути гравців. Самі винуватці теж просили вибачення за свій вчинок.

Трьох гравців Вереса підозрюють у побитті таксиста

Остаточне рішення прийняв головний тренер Вереса Олег Шандрук, який повернув гравців в команду.

Нагадаємо, Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкін були звинувачені у побитті таксиста, поліція заявила, що футболісти перебували у нетверезому стані.

Верес розірвав контракт з трьома футболістами, які підозрюються у побитті таксиста

Теги
Антон Котляр Антон Котляр Верес Верес Дмитро Заїкин Дмитро Заїкин Віктор Барабаш Віктор Барабаш Олег Шандрук Олег Шандрук Друга ліга
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