Верес повернув трьох гравців, яких вигнали з команди через побиття таксиста

Керівництво Вереса прийняло рішення відновити трудові відносини з гравцями, яких напередодні вигнали з клубу через порушення дисципліни.

Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкин повернулись в розташування Вереса та продовжать захищати кольори клубу, повідомляє sportarena.

За інформацією видання, на базі клубу зібралась уся команда і просила у керівництва та вболівальників повернути гравців. Самі винуватці теж просили вибачення за свій вчинок.

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Остаточне рішення прийняв головний тренер Вереса Олег Шандрук, який повернув гравців в команду.

Нагадаємо, Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкін були звинувачені у побитті таксиста, поліція заявила, що футболісти перебували у нетверезому стані.

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