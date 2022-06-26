Верес продолжает работу над комплектацией состава на сезон 2022/23. В распоряжение Юрия Вирта прибыл 28-летний Роман Гагун, последним клубом которого был львовский Рух (24 матча, из них 7 – в сезоне 2021/22).

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Соглашение с правым защитником, перешедшим на правах свободного агента, рассчитано на 1 год с опцией пересмотра условий после завершения первого круга, сообщает официальный сайт клуба.

Гагун стал вторым новичком Вереса в межсезонье. Ранее ровенский клуб подписал вратаря Арсения Коркордыма, пришедшего из Волыни свободным агентом. Ранее новичок "красно-черных" выступал за Агробизнес – 65 поединков, 2 гола, 5 ассистов.

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