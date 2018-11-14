Верес могут наказать за шестую замену в матче Второй лиги

Ровенский клуб якобы нарушил регламент Второй лиги чемпионата Украины, за что может получить техническое поражение.

КДК ФФУ может присудить Вересу техническое поражение за матч против Чайки в рамках 16 тура Второй лиги, который завершился ничьей 1:1. Дело в том, что ровенский клуб провел 6 замен вместо регламентированных 5, сообщает Sport Arena.

В официальном протоколе на сайте ПФЛ указано 5 замен в команде Вереса, а проверить факт нарушения на видео невозможно – запись матча удалили с Youtube-канала "Рівне 1", который осуществлял трансляцию встречи. Впрочем, арбитры матча уже написали объяснительные записки, где подтвердили, что тренерский штаб Вереса провел шестую замену, выпустив на поле Олега Маика.

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Чайка обратилася в КДК ФФУ. Как сообщает источник, клуб уверен, что получит техническую победу. Вересу, соответственно, зачислят поражение и отнимут одно очко в турнирной таблице группы А.

Отметим, что сейчас после 17 туров Верес с 25 очками занимает 6 место, а Чайка, имея 14 пунктов, находится на предпоследней строчке.