Верес можуть покарати за шосту заміну в матчі Другої ліги

Рівненський клуб нібито порушив регламент Другої ліги чемпіонату України, за що може отримати технічну поразку.

КДК ФФУ може присудити Вересу технічну поразку за матч проти Чайки в рамках 16 туру Другої ліги, який завершився нічиєю 1:1. Справа в тім, що рівненський клуб провів 6 замін замість регламентованих 5, повідомляє Sport Arena.

В офіційному протоколі на сайті ПФЛ вказано 5 замін у команді Вереса, а перевірити факт порушення на відео неможливо – запис матчу був видалений з Youtube-каналу "Рівне 1", який здійснював трансляцію зустрічі. Втім, арбітри матчу вже написали пояснювальні записки, де підтвердили, що тренерський штаб Вереса провів шосту заміну, випустивши на поле Олега Маїка.

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Чайка звернулася в КДК ФФУ. Як повідомляє джерело, клуб впевнений, що отримає технічну перемогу. Вересу, відповідно, зарахують поразку та віднімуть одне очко в турнірній таблиці групи А.

Відзначимо, що зараз після 17 турів Верес з 25 очками займає 6 місце, а Чайка, маючи 14 пунктів, перебуває на переодстанній сходинці.