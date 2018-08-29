Вербич вызван в сборную Словении

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Шахтер в группе смерти Лиги чемпионов – вполне реальный вариант: особенности корзин для жеребьевки
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"Решение по Супряге принимал не Хацкевич", или "Как гарантировать себе 42 млн евро": реакция соцсетей на Динамо – АяксЛига чемпионов — 17:21 430
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Зинченко до сих пор ждет Бетис: почему судьба украинца зависит от пяти клубов и матча команды Шахова и Хачериди в ЛЧИспания — 17:19 105
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Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал ХацкевичаЛига чемпионов — 15:21 437
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