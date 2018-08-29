Вербич вызван в сборную Словении

Вингер Динамо Беньямин Вербич вызван в национальную сборную Словении.

Вербич попал в заявку сборной Словении на матчи Лиги нации против Болгарии и Кипра, сообщает сайт федерации футбола Словении.

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Напомним, 24-летний вингер перебрался в Динамо из Копенгагена в декабре 2017 года.

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Полузащитник вызывается в сборную Словении с 2015 года, за это время Вербич сыграл 17 матчей за национальную команду и отметился в воротах соперников дважды.