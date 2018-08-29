Вербіч викликаний до збірної Словенії

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Зінченко досі чекає на Бетіс: чому доля українця залежить від п'яти клубів та матчу команди Шахова і Хачеріді в ЛЧІспанія — 17:06 2639
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"Рішення щодо Супряги приймав не Хацкевич", або "Як гарантувати собі 42 млн євро": реакція соцмереж на Динамо – АяксЛіга чемпіонів — 16:58 2488
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Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал ХацкевичаЛіга чемпіонів — 15:16 3255
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