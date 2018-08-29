Вербіч викликаний до збірної Словенії

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч викликаний до національної збірної Словенії.

Вербіч потрапив у заявку збірної Словенії на матчі Ліги нації проти Болгарії та Кіпру, повідомляє сайт федерації футболу Словенії.

Вербіч: Аякс виявився сильнішим і заслужено пройшов в груповий етап Ліги чемпіонів

Нагадаємо, 24-річний вінгер перебрався в Динамо з Копенгагену у грудні 2017 року.

УПЛ: стартувало голосування за найкращого гравця серпня

Півзахисник викликається у збірну Словенії з 2015 року, за цей час Вербіч зіграв 17 матчів за національну команду та відзначився у воротах суперників двічі.