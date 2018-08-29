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Вербіч викликаний до збірної Словенії

17:30 439 Читать на русском
Вербіч викликаний до збірної Словенії
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч викликаний до національної збірної Словенії.

Вербіч потрапив у заявку збірної Словенії на матчі Ліги нації проти Болгарії та Кіпру, повідомляє сайт федерації футболу Словенії.

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Нагадаємо, 24-річний вінгер перебрався в Динамо з Копенгагену у грудні 2017 року.

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Півзахисник викликається у збірну Словенії з 2015 року, за цей час Вербіч зіграв 17 матчів за національну команду та відзначився у воротах суперників двічі.

Теги
Ліга націй Динамо Динамо Словенія Словенія Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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