toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ

УПЛ: стартовало голосование за лучшего игрока августа

16:51 30 Читати українською
УПЛ: стартовало голосование за лучшего игрока августа
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Официальный сайт УПЛ открыл голосование на определение лучшего игрока украинского чемпионата по итогам августа.

Проголосовать можно за игроков, которые становились лучшими в 3, 4, 5 и 6 турах УПЛ: Беньямина Вербичи (Динамо Киев), Марлоса (Шахтер), Виктора Цыганкова (Динамо Киев), Жуниора Мораеса (Шахтер).

Мораес вошел в пятерку самых результативных легионеров в истории УПЛ

Также среди кандидатов – футболисты, которые показали хороший уровень игры по мнению экспертного совета УПЛ: Евгений Банада (Александрия), Сергей Гринь (Арсенал-Киев), Денис Безбородко (Десна), Сергей Литовченко (Черноморец).

Голосование открыто на официальном сайте УПЛ, право голоса имеет каждый болельщик.

К слову, в состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Отправит ли Суркис Хацкевича в отставку после вылета Динамо из Лиги чемпионов – основные причины

Теги
Беньямин Вербич Беньямин Вербич Марлос Марлос Жуниор Мораес Жуниор Мораес Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
ПАОК
22:00
Бенфика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук