УПЛ: стартовало голосование за лучшего игрока августа

Официальный сайт УПЛ открыл голосование на определение лучшего игрока украинского чемпионата по итогам августа.
Проголосовать можно за игроков, которые становились лучшими в 3, 4, 5 и 6 турах УПЛ: Беньямина Вербичи (Динамо Киев), Марлоса (Шахтер), Виктора Цыганкова (Динамо Киев), Жуниора Мораеса (Шахтер).
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Также среди кандидатов – футболисты, которые показали хороший уровень игры по мнению экспертного совета УПЛ: Евгений Банада (Александрия), Сергей Гринь (Арсенал-Киев), Денис Безбородко (Десна), Сергей Литовченко (Черноморец).
Голосование открыто на официальном сайте УПЛ, право голоса имеет каждый болельщик.
К слову, в состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
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