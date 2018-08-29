toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Вербич: Аякс оказался сильнее и заслуженно прошел в групповой этап Лиги чемпионов

08:19 67 Читати українською
Вербич: Аякс оказался сильнее и заслуженно прошел в групповой этап Лиги чемпионов
Беньямин Вербич / фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями после поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса (0: 0).

"Перед игрой мы знали, что нам нужно забить два мяча, поэтому первые 5-10 минут пытались атаковать. Контролировали мяч и за это время создали пару хороших моментов, выполнили несколько стандартов. Но Аякс очень быстро взял игру под свой контроль , у них появились возможности для взятия ворот, словом, мы сегодня действовали недостаточно хорошо.

Аякс – Динамо: когда Бойко – герой матча, или Феерическое фиаско в Лиге чемпионов

В этом матче везло как нам, так и им, когда наши первые два удара не достигли цели. Кроме того, хорошо сыграли наш вратарь Денис Бойко и голкипер Аякса, который осуществлял хорошие сейвы. Как бы там ни было, в двух матчах голландцы оказались лучше и заслужили победить.

Мы играли без Артема Беседина – свой первый матч в стартовом составе провел молодой Владислав Супряга. Конечно, ему было непросто, но он старался изо всех сил. Конечно, Беседина нам не хватало, но это жизнь, он сейчас травмирован, и нам приходится справляться без него", – цитирует Вербича пресс-слуба Динамо.

Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1: 3 по сумме двух поединков.

Супряга: В Аякса было больше моментов

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
5
мин
Зальцбург
22:00
Црвена Звезда
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук