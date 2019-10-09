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Вербич – о ближайших матчах за сборную Словении: Эйфория фанатов идет нам на пользу

15:01 9 Читати українською
Вербич – о ближайших матчах за сборную Словении: Эйфория фанатов идет нам на пользу
Беньямин Вербич / NSZ

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербичи поделился ожиданиями от матчей сборной Словении в отборе к Евро-2020 против Северной Македонии и Австрии.

"Мы ждали этого момента, и теперь он наступил. Эйфория фанатов не повредит нам. Наоборот, она идет на пользу. Мы должны сделать все, чтобы она продолжалась как можно дольше.

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Надеюсь, продолжим нашу хорошую серию и наберем максимум очков в октябрьских матчах. Нужно выиграть оба матча", – цитирует Вербича словенское издание siol.net.

Напомним, в матче против Израиля, который состоялся в сентябре, хавбек Динамо отметился дублем, а его команда победила – 3:2. Сборная Словении занимает второе место в своей отборочной группе, имея в своем активе 11 очков после 6 матчей, и опережает на одно очко сборную Австрии.

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