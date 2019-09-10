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Дубль Вербича и ассист Соломона в видеообзоре матча Словения –​​​​​​​ Израиль –​​​​​​​ 3:2

08:31 67 Читати українською
Дубль Вербича и ассист Соломона в видеообзоре матча Словения –​​​​​​​ Израиль –​​​​​​​ 3:2
Беньямин Вербич / Федерація футболу Словенії

Вингер Динамо Беньямин Вербич дублем принес победу сборной Словении над Израилем в матче отбора Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Евро-2020, квалификация, 6 тур

Словения – Израиль – 3:2

Голы: Вербич, 43, 90, Безяк, 66 – Натхо, 50, Зехави, 63

Перестрелка между сборными Словении и Израиля закончилась в пользу хозяев. В конце первого тайма счет открыл Беньямин Вербич – "динамовец" завершил образцовую контратаку балканцев. Манор Соломон решил не стоять в стороне и также отметился результативным действием – вингер Шахтера сделал замечательную подачу с углового на Натхо, который и сравнял счет.

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В конце первого тайма счет открыл Беньямин Вербич – "динамовец" завершил образцовую контратаку балканцев. Манор Соломон решил не стоять в стороне и также отметился результативным действием – вингер Шахтера сделал замечательную подачу с углового на Натхо, который и сравнял счет.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
08:00
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