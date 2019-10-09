Вербіч – про найближчі матчі за збірну Словенії: Ейфорія фанатів йде нам на користь

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від матчів збірної Словенії у відборі до Євро-2020 проти Північної Македонії та Австрії.

"Ми чекали цього моменту, і тепер він настав. Ейфорія фанатів не зашкодить нам. Навпаки, вона йде на користь. Маємо зробити все, щоб вона тривала якомога довше.

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Сподіваюся, продовжимо нашу хорошу серію і наберемо максимум очок в жовтневих матчах. Потрібно виграти обидва матчі", – цитує Вербіча словенське видання siol.net.

Нагадаємо, у матчі проти Ізраїлю, який відбувся у вересні, хавбек Динамо відзначився дублем, а його команда перемогла – 3:2. Збірна Словенії посідає друге місце у своїй відбірковій групі, маючи у своєму активі 11 очок після 6 матчів, і випереджає на одне очко збірну Австрії.

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