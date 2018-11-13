Вентура покинул Кьево через месяц после назначения – известно имя нового наставника

Экс-наставник сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку с поста главного тренера Кьево. Команду возглавил Доменико Ди Карло.

Кьево на своем официальном сайте сообщил об отставке Джампьеро Вентуры с должности главного тренера. Специалист пробыл на посту всего месяц.

Вентура: Со мной сборная Италии показала лучший результат за 40 лет

В 4 матчах под его руководством команда из Вероны набрала лишь 1 очко и находится на дне турнирной таблицы Серии А.

Также известно, что Кьево будет тренировать Доменико Ди Карло, который уже работал в этой команде в сезоне 2011/12. Последним клубом наставника была Новара из Серии В.

Кшиштоф Пйонтек: польський ноунейм, який запалює Серію А і перевершив Шеву