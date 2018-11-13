Вентура покинув К'єво через місяць після призначення – відоме ім'я нового наставника

Екс-наставник збірної Італії Джамп'єро Вентура подав у відставку з посади головного тренера К'єво. Команду очолив Доменіко Ді Карло.

К'єво на своєму офіційному сайті повідомив про відставку Джамп'єро Вентури з посади головного тренера. Фахівець пробув на посаді лише місяць.

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У 4 матчах під його орудою команда з Верони набрала лише 1 очко і перебуває на дні турнірної таблиці Серії А.

Також відомо, що К'єво тренуватиме Доменіко Ді Карло, який вже працював у цій команді в сезоні 2011/12. Останнім клубом наставника була Новара з Серії В.

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