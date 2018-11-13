Вентура покинув К'єво через місяць після призначення – відоме ім'я нового наставника

Збірна України — 20:29 481
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Василь Кравець достроково завершив тренування в збірній України через проблеми зі спиною
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Джо Коул оголосив про завершення кар'єриАнглія — 20:03 281
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Барселона у вогні: нецензурна сварка двох лідерів та конфлікт Вальверде з ПікеІспанія — 19:40 2201
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Шевченко: У збірну України має приїжджати людина з мотивацією, а не щоб отримати місце в складіЗбірна України — 18:01 1269
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"Ібрагімовіч дуже дратує на полі": скандальний суддя розповів про божевілля Златана, який не проти очолити ПСЖФранція — 17:50 1887
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