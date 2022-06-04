Венгрия впервые за 60 лет победила Англию: видеообзор сенсационного матча Лиги наций
4 июня 23:12 - Читати українською
Англия неожиданно уступила Венгрии (0:1) в первом туре ЛН 2022/23. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Старт поединка сопровождался скандальным эпизодом, когда венгерские болельщики, которых не должно было быть, засвистали англичан во время акции BLM. Гости хотели отомстить за пренебрежение, но не удалось.
Венгрия одержала сенсационную победу над Англией и возглавила "группу смерти" в Лиге наций.
Единственным забитым мячом во встрече отличился Доминик Собослай, он уверенно реализовал пенальти. Благодаря первой за 60 лет победе над "тремя львами" Венгрия временно возглавила группу, в которой еще играют Италия и Германия.
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