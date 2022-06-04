Старт поединка сопровождался скандальным эпизодом, когда венгерские болельщики, которых не должно было быть, засвистали англичан во время акции BLM. Гости хотели отомстить за пренебрежение, но не удалось.

Венгрия одержала сенсационную победу над Англией и возглавила "группу смерти" в Лиге наций.