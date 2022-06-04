Старт поединка между Венгрией и Англией (1:0) в первом туре Лиги наций 2022/23 запомнился скандалом.

УЕФА наказал венгров проведением трех поединков без зрителей, ведь во время встречи со сборной Англии осенью в Будапеште раздавались расистские возгласы. Но хозяева сумели обойти запрет.

Венгрия одержала сенсационную победу над Англией и возглавила "группу смерти" в Лиге наций.

Как сообщает BBC , местная федерация футбола воспользовалась одним из правил УЕФА, согласно которому дети до 14 лет в сопровождении родителей могут посещать матчи бесплатно. Так, на Пушкаш Арене по разным оценкам было от 20 до 30 тысяч фанатов.

Болельщики, большинство из которых дети, освистали сборную Англии перед стартовым свистком, когда ее игроки стали на колени в рамках акции Black Lives Matter. Сама встреча, к слову, завершилась сенсационной победой венгров со счетом 1:0.