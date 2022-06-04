Сборная Венгрии привыкла проводить свои домашние матчи при безумной и достаточно агрессивной поддержке, однако осенью мадьяры переусердствовали – во время встречи со сборной Англии в Будапеште звучали расистские возгласы, за что прилетело наказание в виде пустых трибун. Местная федерация смогла обойти бан, заполнив стадион детьми до 14 лет, но в домашнем поединке Лиги наций против той же Англии это не спасло от освистывания акций BLM.

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Гарет Саутгейт выставил основу, хотя на скамейке запасных расположился не менее мощный состав – отдых получили Стерлинг, Грилиш, Сака, Джеймс, Абрахам, Филлипс и Триппьер. В Будапеште вышел довольно молодой лайн-ап с Маунтом, Беллингемом и сразу двумя дебютантами (Боуном и Джастином). Венгры прогнозируемо обошлись без неожиданностей в старте.

В первом тайме комментатор ТК Футбол настолько увлекся чтением статистики с листочка, что забыл прокомментировать большую часть интересных эпизодов на поле. Поэтому игра в этот период могла показаться скучной. Это не соответствовало действительности – матч выглядел очень динамично и обладал рядом прекрасных моментов, причем Венгрия выглядела значительно активнее.

Собственно, это неудивительно, ведь Англия продолжила работать в русле, продемонстрированном на Евро-2020. Гости выдали активное начало, высоко прессинговали и качественно работали с мячом, однако вообще не спешили оказывать давление на ворота мадьяр. Несколько слабых ударов, несколько стандартов с замыканием по воробьям – вот и вся острота от "трех львов". Мы не преувеличим, если скажем, что британцы вообще ничего не создали до перерыва, хотя по ударам они лидировали (7:4).

Хозяева довольно неплохо чувствовали себя в таких условиях. Да, мяч оставался под контролем англичан (59% владения), но Венгрии удавалось неплохо убегать в контратаки и проверять Пикфорда с дистанции. В частности, уже на 2-й минуте Роланд Шаллай бахнул из-за пределов штрафной по центру (голкипер справился), а на 13-й мадьяры могли забивать – это Него получил передачу на ход правым флангом и прострелил в центр штрафного, а Собослай, опередив. всех защитников, пробил мимо Пикфорда! Мяч медленно покатился в пустые ворота, но Коуди успел выбить его!

Лучшие возможности открыть счет Венгрия потеряла в середине первого тайма. Так, на 30-й минуте Жолт Надь получил пространство за спиной Трента и выстрелил с левого угла штрафной площадки под дальнюю штангу – Пикфорд парировал! На 32-й Адам Саллаи увидел, что Джордан вышел далеко из ворот, попытавшись опрокинуть его с центра поля – мяч прошел рядом со штангой!

Хозяева кроме этих моментов провели несколько опасных врываний и прострелов без логического завершения. Впрочем, выйти вперед до перерыва им так и не удалось. Свисток арбитра отправил команды отдыхать с нулями на табло.

Традиционно Англия попыталась переломить ход игры в начале второго тайма. На 52-й минуте подопечные Гарета Саутгейта даже могли открыть счет – заменивший Джастина Сака прорвался на левый край штрафной и пробил низом, заставив Гулачи парировать ногами. Кроме того, у гостей прошло несколько перспективных атак без завершения (в одной из них Маунт запорол выход 2-в-2), однако радикально в матче ничего не изменилось. Еще до 60 минут поединок скатился в скучный контроль мяча без продвижения со стороны "трех львов" и в попытки контратак через фланги мадьяр.

Гарет Саутгейт на 61-й минуте отважился на тройную замену, выпустив Грилиша, Джеймса и Стоунза вместо Маунта, Трента и Уокера соответственно. Этот ход действительно переломил ход встречи, однако не так, как того желали гости. Уже на 63-й минуте Жолт Надь навязал борьбу Джеймсу в штрафной, выцарапав мяч и упав после толчка от Риса. Комментатор Максим Гиленко не заметил этот эпизод, продолжив читать никому не нужные истории и готовясь рассказать последнюю политинформацию о венгерском премьере, однако арбитр был более внимательным – он назначил пенальти. Собослай уверенно его реализовал. 1:0!

От очень футбольных историй комментатора о выборах в Венгрии это не спасло, но для Англии эта пощечина стала настоящим триггером. Британцы задвигались, попытавшись прижать скромных мадьяр (хотя они и сами были не прочь отойти назад). Нельзя сказать, что хозяевам стало очень тяжело, однако несколько перспективных моментов островитяне провели.

В частности, на 72-й минуте Боуэн поймал шикарный заброс Стоунза за спину защитникам, оказавшись перед Гулачи и пробив в касание – вышло точно в руки Петеру. На 73-й неплохо стрелял Беллингем, но Атилла Шалай успел заблокировать удар с 15 метров. Его же добивание в суматохе оказалось неточным. На 77-й героем мог стать Коуди, замкнувший подачу со стандарта, однако мяч пролетел мимо дальней штанги. За такую расточительность мадьяры могли наказать вторым голом: свежий Кляйнхайслер ворвался на правый угол штрафной, качнул оппонента и нанес мощный удар – Пикфорд парировал прямо на ногу Шеферу, однако тот запустил мяч в небо!

В конце встречи спасти Англию от поражения мог Кейн. Его выстрел с острого угла на 84-й минуте был не слишком опасным, а вот на 89-й венграм откровенно повезло – Харри подобрал мяч в штрафной после неудачного врывания Грилиша, положил корпус и метров с восьми зарядил в ближнюю девятку. Сфера влетела в сетку, но только с внешней стороны! Этот момент стал последним для "трех львов".

В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальную и заслуженную победу сборной Венгрии. Мадьяры набрали три очка и возглавили группу, в которой кроме Англии расположились Германия и Италия. Свой матч конкуренты проведут меньше, чем через час, а пока наши западные соседи лидируют.

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