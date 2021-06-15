Тотальные проблемы с меткостью на нынешнем Евро не обошли и сборную Португалии.

В конце первого тайма матча Венгрия – Португалия гости потеряли роскошный момент для открытия счета.

Венгрия – Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Главная звезда португальцев Криштиану Роналду замыкал прострел с левого фланга и умудрился ударить выше ворот в убийственной ситуации. В первые мгновения после удара Криштиану сам не мог поверить в свой промах.

Напомним, в группе F, кроме Венгрии и Португалии, также соревнуются сборные Германии и Франции.

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