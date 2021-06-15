Венгрия – Португалия: Роналду не попал в ворота с нескольких метров
20:17 - Читати українською
Тотальные проблемы с меткостью на нынешнем Евро не обошли и сборную Португалии.
завершено
Рафаэл Геррейро 84’
Криштиану Роналду 90+2’
84’ Рафаэл Геррейро
90+2’ Криштиану Роналду
В конце первого тайма матча Венгрия – Португалия гости потеряли роскошный момент для открытия счета.
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Главная звезда португальцев Криштиану Роналду замыкал прострел с левого фланга и умудрился ударить выше ворот в убийственной ситуации. В первые мгновения после удара Криштиану сам не мог поверить в свой промах.
Напомним, в группе F, кроме Венгрии и Португалии, также соревнуются сборные Германии и Франции.
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