Венгрия – Португалия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Португалии стартует на Евро-2020 выездным поединком против Венгрии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Евро-2020 Венгрия - Португалия начнется в 19:00 по киевскому времени. Поединок проходит в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арене". Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Венгрия – Португалия: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Атилла Салай – Ловренчич, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиола – Адам Салай, Шалай.
Запасные: Дибуш, Богдан, Ланг, Кечкеш, Него, Чери, Р. Варга, Шигер, Варга, Николич, Шён, Болла.
Португалия: Патрисиу – Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру – Бруну Фернандеш, Данилу Перрейра, Карвалью – Бернарду Силва, Роналду, Жота
Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутиньо, Андре Силва, Рафа Силва, Ренату Санчеш, Невеш, Гонсалвеш, Фелиш, Оливейра, Мендеш.
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